لتجنب ضربات “الشمس”.. 6 طرق مهمة يجب على الحجاج اتباعها

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تعد “ضربات الشمس” واحدة من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الكثير من الحجاج في موسم الحج، نظرًا للمسافات الطويلة التي يمشونها في طريقهم لتأدية الفريضة.

ورغم التنبيهات العديدة من الجهات المسؤولة بضرورة الاحتماء بشمسية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فإن الكثير من الحجاج يواجهون تلك المشكلة.

وفي خطوات بسيطة، توضح “الصحة” كيفية تبريد الجسم في حالة الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

6 طرق مهمة

ويجب اتباع ما يلي:

1- رش الجسم بالماء البارد ثم الجلوس أمام المروحة.

2- الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة.

3- أخذ حمام بارد أو غمر الجسم بحوض الاستحمام.

4- شرب كمية كافية من الماء.

5- خلع أي ملابس زائدة.

6- وضع كمادات باردة على الرقبة والإبط.

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ضربات الحرارة (الشمس)

وضربات الحرارة تُعرف بأنها مرض خطير يهدد الحياة ويرتبط عادة بارتفاع غير منضبط في درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجة مئوية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، مثل الهذيان أو التشنجات أو الغيبوبة

كما يجب أيضًا اتباع التالي:

-نقل المصاب إلى مكان بارد.

-تعريضه لمصدر هوائي كهواء المكيف أو المروحة.

-الاتصال على 997 لطلب الخدمة الإسعافية.

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