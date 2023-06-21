نصائح غالية.. “الفوزان” يوضح ما الذي يتعين على من يريد الحج أن يعرفه

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تحت عنوان “وصايا لحجاج بيت الله”، قال الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء: إن فضل الحج عظيم وثوابه جزيل.

وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ لما يلاقيه الحاج من المشقة والسفر والتنقلات.

بلغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك

وضمن الدورة العلمية “بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك”، ألقى الفوزان درسًا “عن بُعد” في رحاب المسجد الحرام، أكد فيه أن الله شرع الحج لعباده وجعله ركنًا من أركان الإسلام الخمسة.

الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع

وأوضح أن الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة من أفضل النوافل والقربات والطاعات.

ولفت إلى أن الحج إلى بيت الله الحرام فضله عظيم يكفّر الله به الذنوب ويغفر به الخطايا ويعظم به الأجور.

وأضاف أنه من رحمة الله أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع، المستطيع بدنيًا يعني يباشر الحج بنفسه.

والمستطيع ماليًا إذا لم يستطع بنفسه لكنه مستطيع بماله فإنه ينيب من يحج عنه.

معرفة أحكام الحج وتعلمها

وأكد أنه يتعين على من يريد الحج أن يعرف أحكام الحج ويتعلمها ويتفقه فيها ليؤدي حجه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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ويقول عليه الصلاة والسلام “خذوا عني مناسككم” أي تعلموا مني كيف تحجون وكيف تعتمرون.

وشدد على كل من يريد الحج أن يتفقه فيه بأن يقرأ صفة الحج وأحكامه، فيقرأ ويسأل عما أشكل عليه، وإذا كان لا يقرأ فإنه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه.

الحج عبادة لابد أن تؤدى على الوجه المشروع

وبين أن الحج عبادة والعبادة لابد أن تؤدى على الوجه المشروع ويتوفر فيها شرطان:

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل.

والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن من يريد الحج لن يتمكن من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلم وسأل أهل العلم.

وذلك حتى يكون على بصيرة لمناسك حجه وعمرته وتؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله في ذلك.

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وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

وأوصى من يريد الحج باختيار الرفقة الصالحة، وعليه أن يتزود للحج لئلا يبقى عالة على غيره، قال الله سبحانه وتعالى “وتزودوا فإن خير الزاد التقوى”.

تزودوا يعني خذوا الزاد للسفر لئلا تحتاجوا إلى الناس، فالذي ليس عنده زاد ولا مال فليس عليه حج لأن الله قال “من استطاع إليه سبيلاً”.

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