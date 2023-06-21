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مغرد يُقدم نصيحة في هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” ماذا قال؟

مغرد يُقدم نصيحة في هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” ماذا قال؟

مغرد يُقدم نصيحة في هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” ماذا قال؟
٠٧:٥٦:١٦ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لا يزال هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” يتصدر الترند لليوم الثاني على التوالي، مع نشاط ملحوظ من المغردين للتغريد تحت الوسم.

وقالت مغردة: “اللهم في هذا اليوم الثالث من ذي الحجة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إننا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك”.

صلاح الدنيا

وأضافت أخرى: “اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر”

ودعا مغرد قائلاً: “اللهم إنا نسألك راحة المتقين، وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجـر الصابرين، و نسألك اللهــم أن لا ترد لنا دعاء ولا تخيّب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنّا كُلّ هم وغم وبلاء”.

أفضل الصدقات

وقال مغرد رابع: “نصيحه في عشر ذي الحجه” لا تبخل بوضع إناء ماء للطيور والحيوانات لعله يقيك حر يوم عظيم، فمن أفضل الصدقات سقي الماء. اللهم ارزقنا فرحه في هذه الأيام المباركة لا تسعها الدنيا ومن عليها، وعوضنا بما هو خير لنا يا رب العالمين”.

وتابع خامس: “اللَّهُم في صباح ثالث يوم من أيام عشر ذي الحجة نسألك العفو والعافية والراحة والسكينة والمغفرة، وأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار.. ربي يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين ويبلغنا يوم عرفة”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة عشر ذي الحجة هاشتاق

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