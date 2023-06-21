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عاد للدراسة بعد 27 عامًا.. وفي الـ 50 يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف (فيديو)

عاد للدراسة بعد 27 عامًا.. وفي الـ 50 يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف (فيديو)

عاد للدراسة بعد 27 عامًا.. وفي الـ 50 يحصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف (فيديو)
٠٨:١٠:٢٢ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير: 

بعد 27 عامًا، على أنغام المشقة، يرسم “أبو طلال” فصلاً من العزيمة في قصة عنوانها “العمر ليس رقمًا”.

فكونه رب أسرة تجاوز العمر الدراسي افنراضًا لم يفرض عليه الابتعاد عن طموحه وأهدافه.

يقول فهد الحبردي لفضائية “الإخبارية”: “وقع الاختيار على كلية عنيزة الأهلية، وجدت برامج تعليمية ممتازة، ووجدت الوقت المناسب للموظفين لممارسىة طموحاتنا وأهدافنا، أضف على ذلك برنامجهم الأكاديمي جميل جدًا”.

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تفوق رغم الصعوبات ومشقة العمل

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروفات والصعوبات ومشقة العمل وساعات العمل، استطاع أن يحصل على البكالوريوس برتبة الشرف الأولى.

ويستند أبو طلال على عكازين، فحرص زوجته كان عونًا وعينًا لا تشاهد إلا التفوق، وعكاز دعم وتمكين، مهدت به كلية عنيزة الأهلية طريق نجاحه.

وقال: “زوجتي أقدم لها الشكر المتواصل، كانت معي في كل لحظة حتى في التحضير للاختبار النهائي، كانت حريصة على مرتبة الشرف الأولى”.

وأشاد أبو طلال ببرنامج ومناهج الدراسة في كلية عنيزة الأهلية، قائلاً: “جميلة المناهج والدكاترة كانوا على مستوى طيب وحتى المسؤولين كانوا متعاونين معنا”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التفوق الدراسة السعودية اليوم فهد الحبردي كلية عنيزة الأهلية

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