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توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم
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توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم
٠٧:٣٥:١٥ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إن عمل أحد التابعين لا يستوجب حذفه، وإنما يتطلب الإفصاح عنه في بيانات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول: أنا تابع مع أمي والآن موظف، هل أقوم بحذف نفسي من حساب المواطن، أو أفصح براتبي، وهل بعد ما أكتب بياناتي راتبي يكون الخصم قوي، أيهم أفضل أحذف نفسي أو أفصح عن راتبي؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يلزمك حذف التابع، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل للتابع لابد من تحديثها والإفصاح عن الدخل، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

تسجيل العاملين خارج المملكة

وأتاح حساب المواطن للعاملين خارج المملكة التسجيل في برنامج الدعم، على أن يتم الصرف وفق الآلية المحددة.

وقالت “خدمة المستفيدين”: “بإمكانكم التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة.

وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

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وثيقة العمل الحر

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن إصدار وثيقة العمل الحر للمستفيدين، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدعم يتأثر في حال تم إصدار وثيقة عمل حر: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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