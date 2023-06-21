خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن الأفراد من الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي، عبر اتباع هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – خدمات

2 – استعلامات

3 – الخدمات العامة

4 – اختر الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 991″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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