“الخثلان”: اليوم.. أطول نهار في العام وأقصر ليل فما دلالات ذلك؟

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أكد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن نهار اليوم الأربعاء 3 من ذي الحجة، 21 من يونيو، هو أطول نهار في السنة، وليله أقصر ليل.

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أطول نهار وأقصر ليل

وقال الخثلان في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “اليوم الأربعاء 3 من ذي الحجة 1444هـ (21 من يونيو 2023م): نهاره أطول نهار في السنة، وليله أقصر ليل”.

وأضاف أن الشمس “تتعامد فيه على مدار السرطان (يمر بحوطة بني تميم ومهد الذهب)، وينعدم فيه الظل منتصف النهار”.

واستشهد الخثلان بقول العرب: “لا حرّ إلا بعد الانصراف”، حيث تبدأ شدة الحر تتزايد.

وأشار إلى قول الله تعالى: ” يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ” (النور: 44).

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بداية حر الانصراف

وكان خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، قد كشف أن اليوم 23 من يونيو (الجمعة القادم) هو بداية ما يسمى بـ “حر الانصراف”.

وأوضح أن حر الانصراف يعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، وقيل: “لا حر إلا بعد الانصراف”.

وأضاف أن المقصود بقولهم: “لا حر إلا بعد الانصراف”، هو أن الحر الشديد يبدأ عند انصراف الشمس عن تعامدها فوق مدار السرطان، وذلك في 21 من يونيو من كل عام، وهذا يمثل بدايته، حيث يشتد نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس.

وأشار إلى أن مدار السرطان يمر فوق المملكة، وعلى وجه التحديد يمر جنوبي حوطي بني تميم ومهد الذهب، وما بين ينبع ورابغ.

لافتًا إلى أن درجة الحرارة في مثل هذه الأيام من منتصف شهر يونيو عادة ما تُسجل في جنوب العراق والكويت وشرق المملكة الأعلى على مستوى العالم.

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