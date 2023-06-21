كيف تربي أطفالك بطريقة صحيحة؟ 5 نصائح تساعدك على ذلك

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تقوم التربية على مبدأين أساسيين، وهما التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وهما غاية كل عملية تربوية ناجحة، وهدف كل جيل صالح.

وتسعى كل أم إلى تربية أولادها على الأخلاق الجيدة، وتعويدهم منذ الصغر على الاستماع لكلماتها ولطلبات والدهم.

إلا أنه في كثير من الأحيان هناك بعض الأطفال قد يزعجون آباءهم وأمهاتهم بنوبات غضب.

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5 نصائح لتربية الأطفال بطريقة صحيحة

ونقدم لك في هذا التقرير 5 نصائح مفيدة، يمكن من خلال اتباعها أن تساعدك في تربية أطفالك بطريقة صحيحة، وهي:

التواصل المستمر مع الأبناء

انفصال الأب عن الأم يخلق فجوة تربوية خطيرة بينهم وبين الأبناء ويتيح لهم الفرصة لتوجيههم ودعمهم بشكل صحيح لذلك من المهم جدًا تخصيص وقت للتحاور مع الأبناء بشكل يومي مهما كان درجة انشغال الأب والأم.

التعبير عن الرأي

يجب على الآباء الإنصات لأبنائهم حتى يشعرون بالطمأنينة بدلًا من إملاء الأوامر عليهم بشكل مستمر.

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استمعي لأطفالك

تعلمي أن تستمعي جيدًا لابنك أو ابنتك دون مقاطعة أو تشتيت انتباهك بأشياء أخرى، مثل مشاهدة فيلم أو إرسال رسالة نصية، هذا يشكل أساسًا للثقة بينكما، وسيجعل هذا الطفل يشعر بالفهم وسيكون أكثر استعدادًا للاستماع إليك.

حتى لو ضبطتهم يفعلون شيئًا لا ينبغي عليهم فعله، دعيهم يتحدثون، وتعرفي على ما يشعرون به وما الذي دفعهم للقيام بذلك، فقط بعد ذلك يمكنك أن تقدمي لهم أي نصيحة حول هذا الموضوع.

عدم توبيخ الأبناء أمام الآخرين

يحذر على الآباء توبيخ أو نقد تصرفات الأبناء أمام الآخرين؛ لأن هذا يسبب لهم عقدة نفسية خطيرة تتمثل في شعورهم بالرهاب وعدم القدرة على مواجهة المجتمع لاحقًا .

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تجنب الضرب كأسلوب للعقاب

الضرب كعقاب لا يمكن القبول به كأسلوب تربوي، وبدلًا من ذلك يمكن عقاب الطفل بطرق أخرى مختلفة على أخطائه المكررة، مثل حرمانه من ميزه معينة، أو حجب المصروف عنه ليوم أو أكثر.