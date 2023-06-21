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“عرفات” ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

“عرفات” ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

“عرفات” ثاني أعلى درجة حرارة في العالم
٠٦:٠٩:٠٨ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت عرفات، ظهر أمس الثلاثاء، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بـ 47 درجة مئوية، بعد منطقة زابول الإيرانية التي سجلت 48.7 درجة مئوية.

فيما جاءت “منى” الـ 11 في القائمة العالمية بدرجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

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أيام التويبع

وأوضح خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن أمس الثلاثاء وافق أول أيام التويبع، يظهر فيه نجم الدبران وأيامه “13” يومًا، وهو بين نجم الثريا والجوزاء.

وتابع: النجم الثاني من طوالع فصل الصيف، فيه أطول نهار وأقصر ليل، ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف 3 أيام ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار.

وتشتد فيه حرارة الجو وتجف الغدران، فيه طباخ اللون، وهو تحول لون ثمر النخل من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر حسب لون الثمرة الأصلية.

وفيه الانقلاب الصيفي فلكياً وينعدم فيه ظل الزوال، وتظهر فيه الأفاعي بشكل واضح لشدة الحر.

وهطلت الثلاثاء أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تأثرت الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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درجات الحرارة العالمية

زابول (إيران) 48.7

عرفات (السعودية) 47

نوكوندي (باكستان) 47

صافي أباد (إيران) 47

تاباس (إيران) 46.7

عين صالح (الجزائر) 46.6

سيبي (باكستان) 46.5

مونكلوفا (المكسيك) 46.2

باجي مختار (الجزائر) 46

جاكوب أباد (باكستان) 46

منى (السعودية) 46

بيدون 5 (الجزائر) 45.9

بلما (النيجر) 45.9

أهواز (إيران) 45.7

بام (إيران) 45.7

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