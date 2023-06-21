أهمهما الأولى والسادسة.. 10 إجراءات سريعة إذا سقط هاتفك في الماء

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يعتبر سيناريو سقوط الهاتف هو السيناريو الأصعب الذي لا يود الكثير من الناس أن يجربوه؛ خوفًا من تضرر أجهزتهم أو إتلافها بشكل كلي.

ومن الضروري عند سقوط الهاتف في الماء أن تقوم بأهم خطوتين، وهما إخراجه من الماء وإيقاف تشغيله، وتجفيفه بسرعة باستخدام قطعة قماش نظيفة.

10 إجراءات سريعة إذا سقط هاتفك في الماء

وإذا تعرضت لمثل هذا الموقف، ولا تعرف كيف تتصرف، إليك 10 إجراءات يمكنك القيام بها لحماية هاتفك من التعطل.

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1- إيقاف تشغيل الهاتف

امنح الأولوية لإيقاف تشغيل الهاتف قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى. يشكل ترك الهاتف في وضع التشغيل خطرًا متزايدًا لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

2- اخلع غطاء الهاتف

إذا كان هاتفك مزودًا بحافظة، فقم بإزالتها في البداية. قد يحبس الجراب الماء على جسم الهاتف، مما يسمح له بالتسرب داخل الجهاز.

3- قم باستخراج بطاقة SIM

إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقة SIM، فاستخدم أداة إزالة مثل مشبك الورق أو دبوس علبة SIM لإخراج الدرج وإخراج البطاقة.

جفف بطاقة SIM برفق واحتفظ بها جانبًا.

4- قم بإزالة البطارية

إذا كان هاتفك يحتوي على بطارية قابلة للإزالة، فقم بفصلها. سيؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى إيقاف تشغيل الهاتف إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيله بوسائل أخرى.

إذا كانت قابلة للإزالة، جفف البطارية واتركها جانبًا. بالإضافة إلى ذلك، اترك غطاء البطارية مغلقًا لتسهيل عملية تجفيف الهاتف.

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5- أخرج أي مكونات إضافية

إذا كان هاتفك مزودًا بقلم داخلي أو أي أشياء يمكن إزالتها أو أغطية أخرى، فقم بإزالتها.

الهدف هو زيادة تعرض الهاتف إلى الحد الأقصى من للهواء والسماح له بالجفاف تمامًا عن طريق فتحه قدر الإمكان

6- جفف الهاتف تمامًا

تخلص من أي مياه متبقية من السطح الخارجي للجهاز. الشاغل الأساسي هو تسرب المياه إلى داخل الهاتف، لذلك من الضروري التأكد من عدم ترك أي ماء على سطح الهاتف يمكن أن يدخل الجهاز.

7- حرك الهاتف برفق

أمسك الهاتف بقوة وقم بهزه برفق لإزالة الماء من منفذ الشحن ومكبرات الصوت والأزرار المادية ومقبس سماعة الرأس وفتحة بطاقة SIM وأي فتحات أخرى.

إذا تم طرد أي ماء امسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة.

8- ضع الهاتف في مادة تجفيف

إذا كان ذلك متاحًا، استخدم أكياس هلام السيليكا التي توجد عادة في الأجهزة الإلكترونية الجديدة.

إذا لم يكن كذلك، يمكنك الحصول على المجففات مثل DampRid من معظم متاجر البقالة.

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9- لا تستخدم هاتفك لمدة 24 إلى 48 ساعة

الامتناع عن إغراء تشغيله على الفور وبدلاً من ذلك اتركه داخل المادة الساحبة للماء لمدة يوم كامل على الأقل.

إذا لاحظت أن المادة الماصة للماء قد امتصت كمية كبيرة من الماء، ففكر في استبدالها بمادة جديدة، إن وجدت.

10- تحقق من وظائف الهاتف

بمجرد انقضاء فترة 24 إلى 48 ساعة، أعد إدخال البطارية وقم بتقييم ما إذا كان الهاتف يعمل أم لا.

إذا كان الهاتف يعمل بشكل صحيح، فمن المستحسن إجراء نسخ احتياطي فوري للصور والبيانات الأخرى كإجراء وقائي، في حالة حدوث أي ضرر دائم فيما بعد.

وإذا ظل الهاتف معطلاً حتى بعد التأكد من جفافه بالكامل، فيمكن اعتباره غير قابل للإصلاح. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في استرداد بياناتك القيمة.

قد يؤدي طلب المساعدة من أحد المحترفين إلى استعادة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يمنع فقدانها.