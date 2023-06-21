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أمريكا.. طفل عمره 7 سبع سنوات ينهي حياة صديقه بهذه الطريقة

أمريكا.. طفل عمره 7 سبع سنوات ينهي حياة صديقه بهذه الطريقة

أمريكا.. طفل عمره 7 سبع سنوات ينهي حياة صديقه بهذه الطريقة
٠٤:٣١:٤٣ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أردى طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، طفلا (5 سنوات) قتيلا بعدما أطلق عليه النار داخل منزل في شرق كنتاكي، حسبما أفادت الشرطة.

حادث إطلاق نار

شرطة الولاية قالت في بيان إن تحقيقا أوليا خلص إلى أن إطلاق النار الذي تم الإبلاغ عنه مساء الاثنين في أحد منازل مدينة ماكي كان عرضيا.

وقالت الشرطة إن المسعفين حاولوا إنقاذ الطفل، غير أن الطبيب الشرعي في مقاطعة جاكسون أعلن وفاة الطفل في مكان الحادث.

أضافت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية فيما رفضت الكشف عن هوية الطفلين.

حوادث قتل الأطفال

شهدت الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام أكثر من مائة وخمسين حادث إطلاق نار غير مقصود من قبل أطفال، بما في ذلك ثلاثة حوادث أخرى في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية وخمسين شخصا وإصابة مائة وشخص آخرين، حسبما تفيد إحصاءات منظمة “إيفري تاون فور غن سيفتي” المعنية بحماية المواطنين من خطر الأسلحة.

ولاية كنتاكي ليس لديها أي قوانين تفرض عقوبة على أولئك الذين يعجزون عن تأمين سلاح ناري غير مراقب، وفقًا لمركز “جيفري لو سنتر”.

غير أن الولاية تحظر على أي شخص توفير مسدس لقاصر “عن قصد أو عن علم أو بتهور” ما لم يكن لديه تصريح قانوني بامتلاك مسدس.

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