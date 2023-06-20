الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد
ظاهرة كونية عالمية تشهدها 4 مواقع بالرياض
بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة
توقعات بفيضانات خطيرة.. الأنهار الجليدية ستفقد 75% من حجمها في هذا التوقيت
فيديو طريف.. طفل يقلد الطواف حول الكعبة بطريقته الخاصة
الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد

بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد

بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد
٠٢:٣٧:٣٥ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر،  نفيا قاطعا، مغادرة سفير دولة الإمارات للبلاد.

مغادرة السفير الإماراتي للجزائر:

وبحسب ما ذكره موقع “النهار” الجزائري، فقد نفى ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة.

وأوضح متحدث الخارجية أنه لم تطلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري.

وشدد أن مثل هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة.

وكانت أخبار تم تداولها في الساعات الأخيرة تدّعي أن السلطات الجزائرية طلبت من السفير الإماراتي مغادرة ترابها الوطني.

وزعمت أن ذلك يأتي على خلفية ادعاء لقضية تجسس يزعمها النظام الجزائري ويتهم فيها الإمارات، وهو ما نفته الخارجية الجزائرية نفيا قاطعا.

اقرأ أيضا:

العقيد المالكي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة والسفير الإماراتي لدى اليمن

الكلمات الدلالية:
الجزائر الخارجية الجزائرية السفير الإماراتي بيان عاجل مغادرة السفير الإماراتي

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة اللاعب “زياد السلامي” في حادث مروري بالطائف (صور)

وفاة اللاعب “زياد السلامي” في حادث مروري بالطائف (صور)

٠٩:٤٥ م، السبت، ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
توضيح مهم من حساب المواطن: يجب حذف المستند في هذه الحالة

توضيح مهم من حساب المواطن: يجب حذف المستند في هذه الحالة

٠٩:٥٨ ص، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
كل ما تريد معرفته عن أسواق الأضاحي بالمملكة

كل ما تريد معرفته عن أسواق الأضاحي بالمملكة

١٢:١٧ م، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
إيران.. أحكام جائرة بحق دعاة سُنّة في الأحواز

إيران.. أحكام جائرة بحق دعاة سُنّة في الأحواز

٠٤:٤٢ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *