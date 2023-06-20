بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد

تواصل- فريق التحرير:

نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر، نفيا قاطعا، مغادرة سفير دولة الإمارات للبلاد.

مغادرة السفير الإماراتي للجزائر:

وبحسب ما ذكره موقع “النهار” الجزائري، فقد نفى ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة.

وأوضح متحدث الخارجية أنه لم تطلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري.

وشدد أن مثل هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة.

وكانت أخبار تم تداولها في الساعات الأخيرة تدّعي أن السلطات الجزائرية طلبت من السفير الإماراتي مغادرة ترابها الوطني.

وزعمت أن ذلك يأتي على خلفية ادعاء لقضية تجسس يزعمها النظام الجزائري ويتهم فيها الإمارات، وهو ما نفته الخارجية الجزائرية نفيا قاطعا.

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