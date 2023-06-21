40 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد في عدة تخصصات

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 40 وظيفة بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات.

– عامل مراعي.

– بائع مباشر.

– موظف استقبال.

– كاتب حسابات.

– مساعد إداري.

– محصل ديون.

– كاتب إداري عام.

– مدير عمليات جوازات.

– مندوب مبيعات.

– كاتب تأمين.

– أخصائي تسويق.

– بائع مستحضرات وأدوات تجميل.

– محامي.

– مأمور سنترال.

– أخصائي دعاية وإعلان.

– مطور مواقع الكترونية.

– مدير خدمة العملاء.

– محصّل.

– كاتب اتصال.

– كاتب مكتبة.

– اختصاصي تسويق.

– أخصائية تجارة الكترونية.

– مصمم جرافيك.

– ممثل نجاح العملاء.

– كاتب بيانات عملاء.

– وغيرها من الوظائف.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج :

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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