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بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة
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بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة

بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة

بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة
٠٢:٢٩:١٣ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تصدرت فنلندا دول العالم في استهلاك القهوة بواقع 9.6 كيلوجرامات للفرد الواحد سنويا.

وجاءت النرويج في المرتبة الثانية بـ 7.2 كيلوجرامات فيما حلت هولندا في المرتبة الثالثة والسويد رابعة بـ 6.5 كيلوجرامات.

استهلاك القهوة سنويا بالمملكة:

بينما حلت المملكة  في مراتب متوسطة بواقع 2.16 كيلوجرام للفرد سنويا، بحسب ما كشفه موقع World of Statistcs.

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وقد رصد المواقع العديد من الدول، وما يستهلكه الفرد سنويا من القهوة بالكيلو جرامات، حيث تبين الآتي:

فنلندا: 9.6

النرويج: 7.2

هولندا: 6.7

السويد: 6.5

سلوفينيا: 6.1

النمسا: 5.5

صربيا: 5.4

الدنمارك: 5.3

ألمانيا: 5.2

بلجيكا: 4.9

البرازيل: 4.8

البوسنة والهرسك: 4.3

إستونيا: 4.2

سويسرا: 3.9

كرواتيا: 3.8

جمهورية الدومينيكان: 3.7

كوستاريكا: 3.7

مقدونيا: 3.6

إيطاليا: 3.4

كندا: 3.4

ليتوانيا: 3.3

فرنسا: 3.2

الولايات المتحدة الأمريكية: 3.1

بولندا: 3.1.2

المجر: 3.1.2

اسبانيا: 3

كوريا الجنوبية: 2.6

الجزائر: 2.6

أستراليا: 2.6

البرتغال: 2.6

سلوفاكيا: 2.5

لاتفيا: 2.5

اليونان: 2.4

جمهورية التشيك: 2.3

بلغاريا: 2.3

تونس: 2.2

السعودية: 2.16

سنغافورة: 2.1

غواتيمالا: 2

رومانيا: 1.9

المملكة المتحدة: 1.7

تايلاند: 1.6

فنزويلا: 1.6

اليابان: 1.5

كولومبيا: 1.4

ماليزيا: 1.3

هونج كونج: 1.3

نيوزيلندا: 1.3

جورجيا: 1.3

روسيا: 1.2

المكسيك: 1.2

الفلبين: 1.2

جنوب إفريقيا: 0.9

الأرجنتين: 0.8

إندونيسيا: 0.8

تركيا: 0.4

الصين: 0.1

الهند: 0.1

نيجيريا: 0.03

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