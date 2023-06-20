توقعات بفيضانات خطيرة.. الأنهار الجليدية ستفقد 75% من حجمها في هذا التوقيت

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مع ارتفاع درجات حرارة الأرض ستفقد الأنهار الجليدية نحو 75% من حجمها، وفقا لتوقعات لتقرير حديث.

الأنهار الجليدية وارتفاع الحرارة:

وبحسب التقرير، فإن ذلك يهدد بحدوث فيضانات خطيرة ونقص في المياه بمنطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا .

وفي التفاصيل، فسوف تفقد الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا في قارة آسيا ما يصل إلى 75% من حجمها بحلول نهاية القرن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وهذه النسبة ستهدد بحدوث فيضانات خطيرة ونقص في المياه بالنسبة لنحو 240 مليون شخص يعيشون في تلك المنطقة الجبلية.

وبحسب تقييم أصدره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ومقره كاتمندو، وهو هيئة علمية حكومية دولية معنية بالمنطقة، فقد اكتشف فريق من العلماء الدوليين أن هناك تسارعا في فقدان الجليد بالمنطقة التي توجد بها قمتا إيفرست وكيه2 الشهيرتان.

ذوبان الأنهار الجليدية:

وأوضح أنه خلال العقد الماضي، كان ذوبان الأنهار الجليدية بتلك المنطقة أسرع بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق.

كما نوه التقرير أيضا أن الأنهار الجليدية في جميع أنحاء المنطقة ستفقد ما بين 30 إلى 50% من حجمها بحلول عام 2100 إذ زادت درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مئوية أو درجتين.

يذكر أن منطقة هندوكوش تمتد لمسافة 3500 كيلومتر عبر أفغانستان وبنجلادش وبوتان والصين والهند وميانمار ونيبال وباكستان.

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