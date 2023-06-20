فيديو طريف.. طفل يقلد الطواف حول الكعبة بطريقته الخاصة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، أظهر طفلا صغيرا لم يتجاوز العامين يقلد الطواف حول الكعبة المشرفة.

طفل يقلد الطواف

وظهر الطفل الصغير في مقطع فيديو يطوف حول صورة للكعبة المشرفة على كرسي، ويسمع التلبية من التلفاز.

وتفاعل المغردون مع المقطع، داعين لوالديه بحسن القبول لحرصهم على تنشئته على حب الإسلام ومناسك الحج في هذه السن الصغيرة.

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روبوت يستقبل زوار مجمع كسوة الكعبة

وفي وقت سابق، نشرت فضائية “الإخبارية”، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

وظهر الروبوت وهو يقدم شرحًا توضيحيًا للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

وتفاعل الروبوت مع أحد السائلين حينما سأله عن عدد القناديل في الكعبة، وأجاب قائلاً: يوجد 17 قنديلاً، مستعرضًا إياها بالشرح والتوضيح. https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/06/rB2ZQdgYq3UMilPk.mp4

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