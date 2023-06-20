وزنها تجاوز 1.6 طن.. ضبط شحنة كوكايين بهذه الدولة

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تمكنت الجمارك الهولندية من مصادرة شحنة من الكوكايين يزيد وزنها عن 6ر1 طن في ميناء روتردام.

شحنة كوكايين في هولندا:

وأفاد مكتب المدعي العام الهولندي أن قيمتها تبلغ 120 مليون يورو، أي ما يعادل130 مليون دولار.

وأوضح في بيان له أن خمسة أشخاص اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات.

وفي التفاصيل أيضا، فقد كان المحققون يراقبون الأشخاص الخمسة بعد ورود أنباء عن وجود شخص مثير للشبهات في مبنى الميناء.

وقد تم العثور على شحنة الكوكايين في حاوية محملة بالموز من كوستاريكا، حيث تم إعدام المخدرات في أعقاب اكتشافها الأسبوع الماضي.

يذكر أن ميناء روتردام يعتبر واحدا من الموانئ الأوروبية الرئيسية التي يجري تهريب الكوكايين.

وفي سياق آخر تمكنت القوات الأمنية في الجزائر في مايو الماضي، من الإطاحة بشبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات عبر البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع النهار الجزائري، حينها عن تفاصيل العملية، فإن كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة داخل لباس طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أن مخدرات الكوكايين تم جلبها عبر التهريب من المغرب، حيث قادت إلى تحديد هويتي مشتبه بهما أحدهما تم القبض عليه والآخر استدعي للتحقيق.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد فككت شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث أسفرت العملية عن حجز كيلوجرام من الكوكايين و300 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

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