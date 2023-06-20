لماذا يتساقطون؟.. سقوط جديد لأحد أفراد الحرس الملكي البريطاني أثناء المراسم

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في واقعة جديدة خلال أيام، سقط جندي بريطاني من الحرس الملكي مغشياً عليه أثناء مراسم وسام “فارس الرباط” بمشاركة الملك تشارلز في قلعة وندسور بإنجلترا.

سقوط 3 حراس قبل أيام

وتأتي هذه الواقعة لتثر الجدل بعد أيام من سقوط 3 من المنتمين للحرس الملكي البريطاني، في لندن خلال بروفة لاستعراض عسكري.

ونُقل الحراس على نقالات بسبب الحر الشديد، حيث بلغت درجات الحرارة في لندن 80 فهرنهايت (26.6 درجة مئوية)، وهو أحد أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن.

حالات إغماء

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، شوهد الجندي وهو يتلقى المساعدة بعد أن أغمي عليه على ما يبدو في المركز التجاري خلال الاحتفال بأول عيد ميلاد رسمي للملك البريطاني تشارلز الثالث.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مماثل، ففي نهاية الأسبوع الماضي وبينما كان ولي العهد البريطاني الأمير ويليام يستعرض القوات في موكب هورس جاردز بلندن، أغمي على ثلاثة حراس على الأقل.

32 درجة مئوية

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة وصلت إلى 32.2 درجة مئوية بالعاصمة البريطانية لندن والتي أدت لإصابة ثلاثة جنود أثناء تأدية تدريباتهم.

وكانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها أمير ويلز في الاحتفالات بصفته عقيدًا في الحرس الويلزي.

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