فيديو مؤثر لكلب يظهر سعادته لمحرره من طوق حديدي في أحد البراري

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظات مؤثرة كشفت عن ردة فعل غير متوقعة من كلب بعد تحريره من طوق حديدي كان ملتفا حول رقبته.

تحرير كلب من طوق حديدي:

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مظهرا مؤثرا حيث قام الكلب عقب تحريره من المشي وهز ذيله في محاولة لشكر من قام بتحريره من الطوق.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بفك سلك حديد من حول رقبة الكلب، والذي كاد أن يخنقه وهو منفرد في أحد الأماكن البرية البعيدة.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمن : شخص يحرر كلب مربوط بسلك حديد في إحدى الأماكن البرية البعيدة عن الناس”.

كلب ينقذ امرأة عمياء:

وفي وقت سابق تم تداول واقعة نادرة الحدوث، تناقلتها وسائل إعلام عن فعل وصف بالبطولي لكلب ألقى بنفسه تحت حافلة مدرسية لأجل إنقاذ مالكته العمياء.

وفي تفاصيل الواقعة، التي دارت بين امرأة عمياء تدعى ” أودري ستون” وكلبها المخلص “فيغو” في مدينة بروستر الأمريكية، وذلك عندما انطلقت عربة المدرسة نحوها.

ولم تتخيل أودري، أن كلبها المرشد سيكون على استعداد للمخاطرة بحياته لإنقاذها.

وبالفعل اندفع فيجو، كبطل حقيقي أمام الحافلة، مستعدًا لمواجهة الخطر لحماية مالكته.

فيما أشاد حينها ، رئيس شرطة بروستر ، بعمل فيغو البطولي بإعجاب عميق قائلا : “لقد تحمل الكلب وطأة التأثير. ورفض ببساطة ترك صاحبته.. كان هناك لإنقاذها”.

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