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مواطنة تشكو رفض طلب إصدار الهوية؟ أبشر يوضح الحل في 5 خطوات
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مواطنة تشكو رفض طلب إصدار الهوية؟ أبشر يوضح الحل في 5 خطوات

مواطنة تشكو رفض طلب إصدار الهوية؟ أبشر يوضح الحل في 5 خطوات

مواطنة تشكو رفض طلب إصدار الهوية؟ أبشر يوضح الحل في 5 خطوات
٠١:٣٨:٥١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت منصة أبشر، مع شكوى مواطنة بشأن رفض طلب إصدار الهوية عبر حسابها في المنصة.

طلب إصدار الهوية

وأجابت منصة أبشر في تغريدة عبر “تويتر”، بقولها: “الأخت الكريمة، فضلاّ تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة ابشر واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار خدماتي

2- خدمات

3- الأحوال المدنية

4- خدمات الهوية الوطنية

5-عرض الطلبات ومتابعة الطلب

6-انتهاء صلاحية الهوية الوطنية

انتهاء صلاحية الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، أكدت منصة أبشر، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الهوية الوطنية طلب إصدار الهوية منصة أبشر

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