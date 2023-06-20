فيديو أثار الاستياء.. مشاجرة بين طلاب مدرسة بأدوات حديدية أمام المعلمين

تواصل- فريق التحرير:

اندلعت مشاجرة عنيفة بين طلاب داخل إحدى المدارس بالمملكة- لم يستدل على مكانها- في وجود المعلمين.

مشاجرة جماعية:

وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة جماعية في إحدى مدارس المملكة، حيث ظهر استخدام المتشاجرين لأدوات حديدية وصلبة لضرب بعضهم.

فيما أظهر جزء من المقطع معاناة المعلمين الذين عجزوا بشكل تام في إيقاف المشاجرة التزاما بتعليمات الوزارة، في حين طالب البعض بالتحقيق في مثل المشاهد التي تشوه العملية التعليمية.

كما استغرب البعض من عدم تصرف القائمين على المدرسة باستدعاء الشرطة فور وقوع المشاجرة، كما ألقى البعض باللوم على دور الأسرة في تربية أبنائهم وتوجيهم بالطريقة الصحيحة.

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