عند تغيير عقد الإيجار.. كيف يتم حذف المستند السابق في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على كيفية التعامل مع إدراج المرفقات في حساب المواطن عند تغيير عقد الإيجار.

تغيير عقد الإيجار:

وكان أحد المواطنين قد وجّه استنفسارا قال فيه :” الآن تغير عقد إيجاري عن العقد القديم.. كيف أقوم بإضافة العقد الجديد بحساب المواطن؟”.

وأجاب الحساب بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد يلزمك التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “.

وأوضحت أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

كما وجه استفسار أيضا في طبيعة هذه الحالة قائلا :” وكيف اقوم بحذف المستند السابق؟”.

وجاء الرد: ” أهلا بك.. بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي أو مرفوض) من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)”.

فاقد الأهلية في حساب المواطن:

كثيرا ما تترد عبارة “فاقد الأهلية” في كثير من الأسئلة والاستفسارات، وهو ما دعا أحد الأشخاص للاستفسار عنها بالقول :” ماذا يعني فاقد الأهلية؟”.

وجاء رد خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله.. المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي”.

وأوضحت أنه في حال تم اختيار فئة العائل ” عائل الأسرة فاقد أهلية ” يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

بينما أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

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