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الجوازات تكشف عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة.. حتى الآن
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الجوازات تكشف عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة.. حتى الآن

الجوازات تكشف عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة.. حتى الآن

الجوازات تكشف عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة.. حتى الآن
١٢:٠٩:٥١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,342,351) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023م.

عدد حجاج الخارج

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات حجاج الخارج ضيوف الرحمن

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