وصول 332 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، 332 حاجا وحاجة من 31 دولة حول العالم.

1300 حاج وحاجة

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الحجاج يمثلون أولى طلائع ضيوف البرنامج، وذلك في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، تنفيذا للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

كانت الأمانة العامة للبرنامج أنهت بوقت مبكر كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.

وفي وقت سابق، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج اليوم، 332 حاجاً وحاجة من 31 دولة حول العالم.

استضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة

وتمثل أولى طلائع ضيوف البرنامج لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

وكانت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين.

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وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.

تقديم أرقى الخدمات للمستضافين

وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية بكافة قطاعاتها المختلفة من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة ويعودوا إلى بلادهم.

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وتعمل عبر حلقة من سلسلة فريدة تمثل الجهود المباركة والمبادرات المتواصلة في سبيل خدمة الدين والأمة الإسلامية مع الحرص على شمولية البرنامج لأكبر عدد من الجنسيات.

منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات

ورفع ضيوف البرنامج، الشكر للقيادة على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يساعد المسلمين في أقطار العالم .

وإعانتهم على أداء ركن الحج وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.

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كما ثمنوا الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والتجهيزات المقدمة لهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لمكة المكرمة.