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غدا الأربعاء.. طول النهار 14 ساعة في الدول العربية و6 شهور بهذه المنطقة
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غدا الأربعاء.. طول النهار 14 ساعة في الدول العربية و6 شهور بهذه المنطقة

غدا الأربعاء.. طول النهار 14 ساعة في الدول العربية و6 شهور بهذه المنطقة

غدا الأربعاء.. طول النهار 14 ساعة في الدول العربية و6 شهور بهذه المنطقة
١١:٣٨:٤٥ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، أن يوم غد الأربعاء سيكون الأطول نهارا والأقصر ليلا في السنة على الإطلاق، على جميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء.

طول الليل في الدول العربية:

وبين الزعاق أيضا أن طول النهار غدا الأربعاء في الدول العربية سيصل 14 ساعة.

بينما سيصل طوله في الدول الإسكندنافية إلى 19 ساعة، وفي القطب الشمالي سيصل طول النهار إلى 6 شهور.

بُعد النجوم عن الأرض:

وفي وقت سابق أوضح د. خالد بن صالح الزعاق، أن رؤيتنا للنجوم في السماء ليست دقيقة بالكامل، لأن من النجوم ما مات ولا وجود له، ولكننا ما زلنا نرى ضوءه حتى الآن.

وتابع الزعاق، عبر مقطع فيديو ، شاركه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه من النجوم أيضا، ما ولد وموجود، لكننا لا نشاهده، وذلك لأن خبر ولادته لم يأتنا بعد.

المسافة الحقيقية:

وفسر الزعاق أن النجوم تبعد عنا بعدا سحيقا، وهذه المسافات لا تقاس بالكيلومترات، وإنما تقاس بالسنين الضوئية، والسنة الضوئية، هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وهو يسير بسرعة 300 ألف كم بالثانية، ولهذا أقسم الله -تعالى- في كتابه الكريم وقال: “فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ”.

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الكلمات الدلالية:
الدول العربية 6 شهور القطب الشمالي خالد الزعاق طول النهار غدا الأربعاء

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