الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من الخارجية الجزائرية حول مغادرة السفير الإماراتي للبلاد
ظاهرة كونية عالمية تشهدها 4 مواقع بالرياض
بالكيلو جرام.. هذا ما يستهلكه المواطن في المملكة سنويا من القهوة
توقعات بفيضانات خطيرة.. الأنهار الجليدية ستفقد 75% من حجمها في هذا التوقيت
فيديو طريف.. طفل يقلد الطواف حول الكعبة بطريقته الخاصة
الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٠٠:٣٨ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 21 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:04 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:12

المدينة – 4:02

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:06

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
تفاصيل مبادرة «الفاتورة المجمعة».. تعرف على آلية تنفيذها

تفاصيل مبادرة «الفاتورة المجمعة».. تعرف على آلية تنفيذها

١٢:٣٩ م، السبت، ٠٩ فبراير ٢٠١٩
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في متستر على مطلوبين وتحذير من دواء مُسكن به “مخدرات”

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في متستر على مطلوبين وتحذير من دواء مُسكن به “مخدرات”

٠٩:٣١ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
مأساة مواطن.. أصيب بـ «الإيدز» وفُصل من عمله وأسرته في مهب الريح (فيديو)

مأساة مواطن.. أصيب بـ «الإيدز» وفُصل من عمله وأسرته في مهب الريح (فيديو)

١٢:٠١ ص، الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠١٩
يضمن حقوق الزوجين والنفقة.. اليوم يبدأ تنفيذ نظام الأحوال الشخصية الجديد

يضمن حقوق الزوجين والنفقة.. اليوم يبدأ تنفيذ نظام الأحوال الشخصية الجديد

١٢:٠٥ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *