الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 21 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:04 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:12

المدينة – 4:02

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:06

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

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