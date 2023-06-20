الأربعاء 3 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 21 يونيو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:04 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 3 ذي الحجة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:12
المدينة – 4:02
الرياض – 3:34
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:06
المدينة – 7:14
الرياض – 6:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:36
المدينة – 8:44
الرياض – 8:16
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