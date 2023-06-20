“من الهدر إلى الأجر”.. توقيع اتفاقية حفظ النعمة بالمشاعر المقدسة

تواصل – واس:

شهدت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون حفظ النعمة بالمشاعر تحت شعار “من الهدر إلى الأجر”.

وذلك بين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وذلك على هامش مشاركة “كدانة” في واحة الإعلام المصاحبة لندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 47 بمحافظة جدة.

من الهدر إلى الأجر

ومثَّل مؤسسة حفظ النعمة في توقيع الاتفاقية الأمين العام المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل المدير التنفيذي عمر السيف.

وتنطلق الاتفاقية في إطار حرص “كدانة” على تكامل الجهود بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ؛ حيث تهدف الاتفاقيه إلى الإسهام في عمل برنامج لحفظ النعمة؛للحد من الهدر من خلال التنسيق مع شركات خدمة حجاج الداخل وتحفيزهم على التعاقد مع المؤسسة،وبناء مشاريع مستقبلية نوعية مشتركة بين الطرفين،بالاضافه لصناعة مبادرات إعلامية تهدف إلى التوعية بأهمية حفظ النعمة وتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسة والمجلس التنسيقي.

الحد من الهدر في النعم

وتسعى الاتفاقية إلى زيادة التفاعل المشترك في منصات التواصل الاجتماعي للترويج إلى أهمية الحد من الهدر في النعم وتعظيمها وحفظها من الامتهان،من خلال تبادل الطرفين الخبرات والإمكانيات المتاحة لديهما في المشاركة الاجتماعية.

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