تخصيص ركن لكتب الحج وفضائل العشر بمكتبة المسجد النبوي

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خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العلاقات والشؤون الثقافية، ركنًا خاصاً بكتب عن الحج وفضائل العشر وذلك في مكتبة المسجد النبوي.

فضائل العشر بمكتبة المسجد النبوي

ويهدف ذلك إلى التسهيل على حجاج بيت الله زائري المسجد النبوي وتعريفهم بفضائل العشر، إضافة إلى إثراء تجربتهم من خلال التفقه في أحكام الحج وتعلمها ليؤدي حجه ومناسكه.

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أعمال الخير في ذي العشر

وفي وقت سابق، حث الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف على الإكثار من أعمال الخير والذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة للحاج وغيره.

وقال في خطبة الجمعة الماضية: “تهل علينا بحول الله وقوته عشر ذي الحجة جعل الله أيامنا مباركة وبالطاعات عامرة، إنه موسم عظيم للمسابقة إلى الخيرات، والتزود بالصالحات، والتقرب لرب الأرض والسموات.

قال تعالى: (والفجر. وليال عشر)؛ وأصح ما قيل فيها أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، فاجتهدوا عباد الله فيها بشتى أنواع البر وأعمال الخير، واغتنموا لحظاتها بما يكفر السيئات ويضاعف الحسنات، فتلك التجارة الرابحة.

قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء”، وقال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى”.

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استحباب صومها

وأضاف: “قد دلت الأدلة على استحباب صومها وهو فعل كثير من السلف، ومن أفضل الأعمال في هذه العشر للحاج وغيره الإكثار من الذكر، تهليلاً وتكبيراً وحمداً.

والتكبير يكون في جميع لحظات مدة العشر، والمقيد الذي يكون بعد انقضاء الصلاة فرضاً ونفلاً، ووقته من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لغير الحاج.