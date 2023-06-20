شاهد.. حريق هائل في مصنع لتدوير إطارات السيارات بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية، فيديو يوثق حريق هائل في كميات كبيرة من إطارات السيارات على طريق السالمي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن 4 فرق إطفاء انطلقت للسيطرة على الحريق، والذي تمكنت من إخماده عقب جهود كبيرة، اليوم الثلاثاء.

مصنع إعادة تدوير الإطارات

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في مصنع إعادة تدوير الاطارات على طريق السالمي.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إطفاء الى موقع الحريق وعند وصول الفرق تبين انه حريق على مساحة 2000 متر مربع كما أن سرعة وصول فرق الإطفاء حالت دون انتشار الحريق إلى باقي الإطارات الموجوده في الموقع وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

حريق في عمارة

على جانب آخر، سيطر عناصر الإطفاء، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في عمارة بمنطقة خيطان بالكويت، من دون وقوع إصابات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مراكز الفروانية وصبحان إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في غرفة خارجية بالعمارة تحتوي على خزانات تسخين المياه وكهرباء.

وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر. ‫

اقرأ أيضا

“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاء