مجلس حضرموت يقرر منع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس حضرموت في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، منع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

وأكد مجلس حضرموت أهمية مبادرة التحالف لدعم السلطة المحلية في تحسين الأوضاع.

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وفي وقت سابق، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على هدم منزل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر في حي الجراف بصنعاء.

الحوثي يهدم المنازل:

ووبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فقد أدانت وزارة الداخلية الجريمة، معتبرة إقدام مليشيا الحوثي على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف، ويظهر استهتارها بحياة البشر وممتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة من يقف ورائها.

وكانت مليشيا الحوثي قد فجرت أيضا منزل شيخ قبلي وقيادي في المقاومة الشعبية بمأرب، في مديرية صرواح غربي المحافظة.

تشويه بمادة الأسيد:

وقبل أيام، أقدمت المليشيا أيضا على إنهاء حياة الجرحى، فضلا عن تشويه الجثث.

وقدم حينها وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني، بتعازيه لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدا أن جرائم المليشيات لن تسقط بالتقادم.

وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر إن:” مارب شيعت كوكبة من الجنود الأبطال الذين قاوموا مليشيا الحوثي وقامت المليشيات بتصفيتهم بعد أسرهم في الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب أواخر 2021.

وأضاف:” المليشيات صبت مادة الأسيد على أجسامهم، وأخفت جثثهم لعام وثمانية أشهر، انتقاماً من مواقفهم الوطنية ضد المشروع الكهنوتي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يمثلون شباب اليمن المتعلم تركوا مقاعدهم للدفاع عن الجمهورية والهوية.

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