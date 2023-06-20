مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد

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حددت منصة “مساند”، المختصة بخدمات العمالة المنزلية في المملكة بالتفصيل خطوات وإجراءات نقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد.

نقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد

– يتم رفع الطلب من قبل شركة الاستقدام

– من خلال منصة مساند يدخل صاحب العمل ويعرض تفاصيل الطلب ويتمم عملية الدفع ويرفق ما يثبت قدرته المالية

– بعد التأكد من أهلية العامل يتم تسليمه لصاحب العمل وتبدأ فترة التجربة

– رفع طلب نقل الخدمات وزيارة الجوازات لإتمام عملية النقل

وفي وقت سابق، كشفت منصة “مساند”، المختصة بخدمات العمالة المنزلية في المملكة عن الالتزامات التي تقع على مكاتب الاستقدام عند هروب العاملة المنزلية خلال فترة 3 أشهر من استقدامها.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول هروب عاملة منزلية قبل أن تصدر إقامتها، وتسأل عن كيفية استرداد حقوقها من مبالغ أو إعادتها دون السماح لها بالسفر. وأشارت “مساند” في حسابها عبر موقع “تويتر” إلى أن الطرف الأول (مكتب الاستقدام) يكون مسؤولاً عن العامل الذي قام باستقدامه لمدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ قدومه الى المملكة”.

وبينت أنه “بعد انقضاء هذه الفترة تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني (صاحب العمل) وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد”. وأتاحت “مساند” الاطلاع على مزيد من المعلومات حول استقدام العمالة المنزلية عبر الرابط التالي (اضعط هنا).

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شروط تقديم بلاغ هروب عامل منزلي

-التأكد من مرور 15 يومًا على غياب العامل، كما يجب التأكد ألا يكون العامل حصل على تأشيرة خروج نهائية من المملكة.

-التقديم لمرة واحدة فقط والمحاولة في إلغاء الطلب بعد مرور 15 يومًا من تقديم الطلب.

-يجب أن يكون العامل حاصلًا على رخصة عمل وإقامة سارية.

-ألا يكون للعامل أي بلاغ قانوني ضد الجهة المقدمة للطلب.

خطوات تقديم بلاغ هروب عامل

-الدخول إلى منصة أبشر.

-النقر على “خدمات المكفولين”.

-اضغط على خيار “التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية”.

-اضغط “أوافق على الشروط”.

-اختر العامل واملأ بيانات التغيب.

-تأكيد طلب الإبلاغ والنقر على “إرسال”.

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طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل منزلي

-التسجيل في موقع أبشر الإلكتروني.

-الانتقال إلى خدمات الأفراد في موقع أبشر.

-إدخال بيانات الدخول أو التسجيل في حال كنت غير مسجل في الموقع.

-التوجه إلى خدمات وزارة الداخلية ثم الانتقال إلى خيار الاستعلام عن وافد هارب.

-قم بإدخال بيانات هذا الوافد في الصفحة التي تظهر أمامك مثل رقم الإقامة،

-تاريخ البدء والنهاية في العمل، متى تم تسليم آخر راتب للعامل وسبب انتهاء العلاقة العملية بينكم.

-اضغط “ابحث” ستظهر لك كافة المعلومات عن هذا الوافد.

-حتى تتأكد أنه لا يوجد أي بلاغ هروب وافد، لن تظهر لك أي بلاغات هروب.

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