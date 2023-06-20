عاجل.. اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جازان رسميًا

تواصل- واس:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي اليوم الثلاثاء، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للعام الدراسي 1445هـ.

حركة النقل الداخلي

وأوضح عقدي، أن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية تمت عبر عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم، ووفقًا لاحتياج المجتمع التعليمي.

وذلك بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية بما يحقق الأهداف التعليمية وبما يسهم في تجويد عملية التعلم.

إضافة إلى تلبية رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين والمساهمة في تحقيق استقراراهم وظيفيًا وأسريًا، وتحقيق أعلى مستويات الانسجام لديهم، وضمان تحقيق الانطلاقة الجادة للعام الدراسي المقبل 1445هـ، مهنئًا المنقولين والمنقولات، وسائلا الله أن تكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد.

نقل 1645 معلمًا ومعلمة بجازان

وكشفت حركة النقل الداخلي عن نقل 1645 معلمًا ومعلمة بجازان، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 51.55% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي.

في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 36% من إجمالي المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 14.57%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 8.45%.

في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 49.87%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 38% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.26%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 6%.

نقل 1295 معلمًا ومعلمة بتعليم صبيا

كما أظهرت الحركة ، نقل 1295 معلمًا ومعلمة بتعليم صبيا، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 54.27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 30.96% من إجمالي عدد المنقولين.

ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 13.98%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 9.60%، في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 68.96%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 44.57% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.75%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 12.64%.

نظام نور

وأوضح تعليم جازان عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام “نور”، فيما ستتم المباشرة للمنقولين والمنقولات ستتم بطريقة إلكترونية عبر نظام “فارس” بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ من خلال حساب مديري ومديرات المدارس التي تم النقل إليها.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المنقولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وفي إدارة تعليم صبيا بلغ 2,942 معلمًا ومعلمة.

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