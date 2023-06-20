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“وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”.. موت الفجأة يباغت “مغني راب” أقام حفلا صاخبا (فيديو)

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“وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”.. موت الفجأة يباغت “مغني راب” أقام حفلا صاخبا (فيديو)

“وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”.. موت الفجأة يباغت “مغني راب” أقام حفلا صاخبا (فيديو)

“وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”.. موت الفجأة يباغت “مغني راب” أقام حفلا صاخبا (فيديو)
٠٩:٣٩:٣٦ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو وفاة مغني الراب الأميركي ميلتون باول، المعروف باسم “بيغ بوكي”.

وفاة مفاجئة لمغني راب:

وأظهر مقطع الفيديو سقوطه المفاجيء أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس.

وبحسب الفيديو فقد ظهر “بيغ بوكي” وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ ليفارق الحياة.

فيما حاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية للمغني لكن بدون فائدة.

وقد أعلن مسؤولون محليون، في وقت لاحق، أن المغني توفي عن عمر يناهز 45 عاما.

وفاة مدافع منتخب ساحل العاج:

وفي مارس الماضي وثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفاة مفاجئة لمدافع شهير أثناء مباراة لكرة القدم في ساحل العاج.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا”، البالغ من العمر 21 عاما، جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة “راسينغ أبيدجان” أمام “سول أف سي”.

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المسرح بيغ بوكي مغني راب أمريكي ميلتون باول وفاة وفاة مفاجئة ولاية تكساس

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