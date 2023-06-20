أهم 10.. أمر ملكي سار وتنفيذ الشرع في قاتل والده بأبشع طريقة ودعم سكني للعزاب

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

أمر ملكي عاجل بترقية هؤلاء بعدد من الوزارات والهيئات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

قتل والده بطريقة غريبة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

احذر قبل الشراء.. أكثر 15 طريقة شائعة لغش الأضاحي

تتعدد طرق الغش والاحتيال في الأضاحي، لاسيما في مثل هذه الأيام، التي يتسابق فيها الكثير من الأشخاص لشراء الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. المزيد هنا

“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرارات.. المزيد هنا

بعد إيقافه عن 7300 شخص.. متى يحرم مستفيد الضمان الاجتماعي من المعاش؟

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر.. المزيد هنا

قرار وزاري عاجل.. إضافة فئة جديدة إلى الدعم السكني من “العُزاب”

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة.. المزيد هنا

ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في الحج المواقيت المكانية للحج والعمرة على النحو التالي:. المزيد هنا

قبل أيام من عيد الأضحى.. توجيه من البلدية والإسكان لـ أصحاب المطابخ والمطاعم

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ، لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.. المزيد هنا

لإصدار الرخصة المهنية.. يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين حتى هذا الموعد

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات إلى نهاية عام 2023م لإصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.. المزيد هنا

رغم ارتفاع دخل الزوج.. 5 حالات للمتزوجة تمكنها من التسجيل في حساب المواطن

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال إحدى المواطنات حول إمكانية استفادتها من دعم البرنامج، خاصة أن زوجها غير مؤهل.. المزيد هنا