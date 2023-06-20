مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة حملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مدقق حسابات (Auditor)

– قائد فريق مركز البيانات (Data Center Team Leader)

– قائد فريق الشبكة (Network Team Leader)

– كبير مهندسي أمن تكنولوجيا المعلومات (Senior IT Security Operations Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المحاسبة

– تكنولوجيا الأعمال

– علوم الكمبيوتر

– هندسة الكمبيوتر

– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فالتخصصات المطلوبة.

– خبرة في نفس المجال أو مجال ذي صلة

– إجادة اللغة الانجليزية.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف الي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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