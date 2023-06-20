طبيب يوجه 6 نصائح للوقاية من النوبات القلبية

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انتشرت في الآونة الأخيرة مشاكل وأعراض النوبات القلبية لاسيما بين الشباب وصغار السن.

وفي هذا السياق، أوضح د. أولف لاندسر أخصائي أمراض القلب كيف يمكن تجنب الإصابة بالنوبان القلبية، لاسيما بين الشباب.

وأوضح لاندسر، في مقابلة مع مجلة Focus الألمانية، أنه من أجل تخفيض خطر الإصابة بنوبة قلبية من الضروري إيلاء اهتمام خاص بعدة عوامل كالتالي:

ملاحظة ضغط الدم

– ضغط الدم: حيث يشكل ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم من الأسباب الأكثر انتشارا لأمراض القلب. وكلما بدأ علاج الحالة مبكرا يصبح من السهل منع تلف القلب والأوعية الدموية.

– مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL): حيث أوضح أنها الناقل الرئيس للكوليسترول في الجسم، مضيفا أن قيم (LDL) المرتفعة يمكن ان تؤدي إلى تكوين لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية.

– التاريخ المرضي العائلي: من المهم جدا ومن الضروري التعرف على تاريخ العائلة من أجل تقييم المخاطر الوراثية لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية.

التاريخ المرضي العائلي

وفي حالة أصيب شخص ما بنوبة قلبية في سن مبكرة، فإن خطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد.

– مرض السكري: حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم وتغيرات عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بهذا المرض، إلى تلف الأوعية الدموية لفترة طويلة.

الرياضة والأطعمة الصحية

– ممارسة الرياضة: يؤكد الأطباء، أن إهمال ممارسة من الأمور شديدة الخطورة لاسيما في سن الشباب.

– تناول الأطعمة الصحية: ينصح أيضا بتناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة السريعة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات.

وينصح الخبراء الشباب وحتى كبار السن بممارسة الرياضة يوميا وباستمرار حيث نوع الرياضة المناسب للحالة الصحية.

ويؤكد الأطباء أهمية إجراء فحوصات طبية باستمرار بالنسبة للأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 لتفادي أي مخاطر صحية.

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