الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد نهب بضاعته.. ينهي حياته حرقا بمدينة عربية
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بعد نهب بضاعته.. ينهي حياته حرقا بمدينة عربية

بعد نهب بضاعته.. ينهي حياته حرقا بمدينة عربية

بعد نهب بضاعته.. ينهي حياته حرقا بمدينة عربية
٠٩:٠١:٤٨ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نهاية مؤلمة كانت في انتظار أحد اليمنيين ف يعدن ، وذلك بعد نهب بضاعته.

يمني ينهي حياته في عدن:

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يمنية، فقد أقدم مواطن يمني عصر اليوم الثلاثاء على إحراق نفسه أمام المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقل موقع الـ ” الصحوة نت ” عن مصادر محلية  أن مواطناً أضرم النار في جسده أمام مبنى المجلس المحلي لمديرية الشيخ عثمان احتجاجا على قيام البلدية بنهب بضاعته  لعدم قدرته على دفع الجبايات.

وبحسب المصادر فإن المواطن صب كمية من البنزين على جسده وأشعل النيران أمام مبنى المجلس المحلي، فيما حاول مواطنون إخماد النيران إلا أنها الحقت به أضرارا كبيرة.

وأوضحت المصادر أيضا أنه تم نقل المواطن  إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي العلاج.

يذكر أن السلطة المحلية في مدينة عدن كانت قد فرضت جبايات جديدة على المحلات التجارية وهو ما تسبب بارتفاع أسعار السلع لتغطية الجبايات.

 

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إضرام النار الجبابات عدن مواطن يمني نهب بضاعته يحرق نفسه

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