المملكة تسجل أعلى مستوى لمتوسط هطول الأمطار منذ 40 عامًا

تواصل- واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ 110 ملم خلال الموسم المطير الذي يمتد من أكتوبر 2020م إلى أبريل 2023م.

وأوضحت أن ذلك بزيادة تقدر بـ (40%) عن أعلى متوسط تم رصده خلال 40 عامًا، الذي بلغ 79 ملم.

محاضرة في الوزارة:

جاء ذلك خلال محاضرة أقيمت اليوم بمقر الوزارة في الرياض، بعنوان “تحليل الحالات المطرية لعام 1444هـ ومدى تأثيرها على مصادر المياه”، استعرضت مخرجات الشبكة الهيدرولوجية، وآبار المراقبة الدورية، إلى جانب التقارير الشهرية والسنوية التي يتم من خلالها حساب الهاطل المطري، والجريان السطحي، وكميات المياه الواردة للسدود، بالإضافة إلى حسابات التغذية، ومقدار التغيير في مستويات المياه الجوفية.

كميات هطول الأمطار:

وأوضحت الوزارة كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود للعام 2023م، مشيرةً إلى أن محطات القياس بمنطقة الرياض سجلت أعلى متوسط عمق للهاطل المطري بـ222 ملم.

بينما تم تسجيل أعلى هاطل مطري يومي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بمنطقة مكة المكرمة بـ167 ملم، تليها منطقة جازان في 13 مارس 2023 بـ148 ملم، وتراوح التوزيع النسبي للقراءات المطرية خلال الموسم المطير بين (1 ملم – 5 ملم)، وهو ما يمثل أكثر من 50% من القراءات.

حجم السيول:

وبلغ حجم السيول الواردة لمناطق المملكة خلال الموسم المطير 2.15 مليار متر مكعب، وتم رصد 665 مليون متر مكعب منها بحيرات السدود ، في حين تم تصريف 385 مليون متر مكعب، وبلغت كميات مياه السيول الواردة لسدود منطقة مكة المكرمة أكثر من 212 مليون متر مكعب، فيما بلغت أعلى كمية سيول واردة لسد بيش في منطقة جازان 113 مليون متر مكعب.

يشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية للسدود بفتح البوابات لأغراض الري بناءً على المواسم الزراعية، مع الاحتفاظ بالحد الآمن من المياه المخصصة لأغراض الشرب، والتوسع في شبكة الرصد الهيدرولوجي من خلال تطبيق أفضل التقنيات الحديثة؛ حيث تتكون الشبكة الهيدرولوجية من 979 محطة رصد، وآبار مراقبة، أُنشئت خلال السنوات الماضية موزعة على مناطق المملكة كافة.

كما توسعت الشبكة لتشمل 492 محطة قياس أمطار، و40 محطة قياس تدفق السيول، و7 محطات قياس مستويات المياه خلف السدود، و440 محطة قياس مستويات المياه الجوفية.

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