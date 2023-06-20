الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد نهب بضاعته.. ينهي حياته حرقا بمدينة عربية
طبيب يوجه 6 نصائح للوقاية من النوبات القلبية
عاجل.. ضربة استباقية عبر طائرة درون تفاجيء تجار السموم في تبوك
المملكة تسجل أعلى مستوى لمتوسط هطول الأمطار منذ 40 عامًا
هل يصح صيام القضاء في عشر ذي الحجة؟
وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام

وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام

وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام
٠٨:٠٩:١٥ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة إمداد الخبرات) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف الشاغرة:-

1- أخصائي تجربة العملاء.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

2- أخصائي إدارة الفعاليات.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

3- أخصائي الشراكات والاستثمار.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنتين أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.

4- أخصائي الشراكة المجتمعية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

5- أخصائي تنمية القدرات.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

موعد التقديم:-

– التقديم متاح حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، عبر لينكد إن.

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في مختلف التخصصات

الكلمات الدلالية:
شركة إمداد الخبرات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

٠٨:١١ ص، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠
الخطوط الجوية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

الخطوط الجوية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

١٠:٥٩ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي

ملتقيين للتوظيف في القطاع السياحي

١١:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
جامعة الفيصل تعلن موعد المعرض الوظيفي الخامس

جامعة الفيصل تعلن موعد المعرض الوظيفي الخامس

٠٧:١٢ م، الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *