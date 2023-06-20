وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام

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أعلنت (شركة إمداد الخبرات) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف الشاغرة:-

1- أخصائي تجربة العملاء.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى

– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

2- أخصائي إدارة الفعاليات.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى

– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

3- أخصائي الشراكات والاستثمار.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى

– خبرة سنتين أو أكثر في مجال ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.

4- أخصائي الشراكة المجتمعية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى

– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

5- أخصائي تنمية القدرات.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى

– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

موعد التقديم:-

– التقديم متاح حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، عبر لينكد إن.

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