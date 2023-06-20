وظائف بعدة تخصصات لحملة البكالوريوس فأعلى.. للعمل في الدمام
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (شركة إمداد الخبرات) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
الوظائف الشاغرة:-
1- أخصائي تجربة العملاء.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.
2- أخصائي إدارة الفعاليات.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.
3- أخصائي الشراكات والاستثمار.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنتين أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متقدم.
4- أخصائي الشراكة المجتمعية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.
5- أخصائي تنمية القدرات.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى
– خبرة سنة أو أكثر في مجال ذي صلة.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.
موعد التقديم:-
– التقديم متاح حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، عبر لينكد إن.
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