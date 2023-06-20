عاجل.. ضربة استباقية عبر طائرة درون تفاجيء تجار السموم في تبوك

تواص – فريق التحرير:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقه تبوك بقطاع حقل تهريب (14000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بواسطة طائرة درون، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج إمفيتامين بالأحساء

وقبل أسابيع، قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لاتخاذه مزرعته وكرًا لترويج (71,967) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة

لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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