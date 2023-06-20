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قبل أيام من عيد الأضحى.. توجيه من البلدية والإسكان لـ أصحاب المطابخ والمطاعم

قبل أيام من عيد الأضحى.. توجيه من البلدية والإسكان لـ أصحاب المطابخ والمطاعم

قبل أيام من عيد الأضحى.. توجيه من البلدية والإسكان لـ أصحاب المطابخ والمطاعم
٠٧:٥٥:٥٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ، لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.

فترة التقديم على التصريح:

وأوضحت أنه يمكن التقديم على تصريح الخدمة حتى تاريخ 5 / 12 / 1444هـ بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وبيّنت أن هذه الخدمة محددة لمن يمتلك رخصة نشاط تجاري من نوع (مطعم، مطبخ)، حيث أتاحت منصة بلدي إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطابخ والمطاعم وفق اشتراطات محددة، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص تنتهي بتاريخ 5 / 12 / 1444هـ، ويمكن التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة الرابط.. اضغط هنا.

هدف الخدمة:

1- مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج.

2- التخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم.

3- إتاحة الخيار للعملاء بتحديد مواقع ذبح أضاحيهم ما بين (مسالخ، مطابخ، ومطاعم).

4-  القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، للإسهام في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اصحاب المطاعم ذبح الأضاحي وزارة البلدية والإسكان

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