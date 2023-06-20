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هل يصح صيام القضاء في عشر ذي الحجة؟
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هل يصح صيام القضاء في عشر ذي الحجة؟

هل يصح صيام القضاء في عشر ذي الحجة؟

هل يصح صيام القضاء في عشر ذي الحجة؟
٠٨:١٠:٢٦ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم صيام القضاء في عشر ذي الحجة.

صيام القضاء في عشر ذي الحجة

وقال الشيخ الخثلان “يشرع صيام الـ 9 أيام الأولى من ذي الحجة، لأن الصيام عمل صالح، فيدخل في عموم قوله ﷺ : “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر”.

وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال : “عليك بالصوم فإنه لا مثل له”، يعني أنه لا مثل له في الأجر والثواب.
وتابع الشيخ الخثلان: “هذا يدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة لا يعدله شيء، وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، فالصيام عمل صالح عظيم، فإذا وافق ذلك في هذه العشر المباركة، كان أجرها عظيما والثواب جزيلا، ويصح أن يجعل القضاء في هذه الأيام العشر”.

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضل أيام العشر من ذي الحجة.

وقال الشيخ الخثلان: “إن الأيام العشر من ذي الحجة، موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة”.

اغتنموا مواسم الطاعات

وأضاف “أن تجار الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية كسب مزيد من الأرباح، وربما ما يربحونه في موسم يكون أكثر مما يربحونه في بقية أيام السنة، هكذا أيضاً تجار الآخرة الذين يتاجرون مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لهم مواسم تضاعف فيه الأجور والحسنات، ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي بين أيدينا، وهو عشر ذي الحجة.

وأضاف الشيخ الخثلان “إن الله تعالى، لعظمة الأيام العشر الأول من ذي الحجة، أقسم بها حين قال: “والفجر وليالٍ عشر”، والمراد بالليال العشر في قول جماهير المفسرين، هي عشر ذي الحجة، وأن الله تعالى لا يقسم بشئ من مخلوقاته إلا إذا كان عظيماً، لأن الله عظيم ولا يقسم إلا بما هو عظيم، ما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانتها ومنزلتها”.

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التقرب إلى الله بالعمل الصالح

وتابع “يؤيد هذا قول النبي ﷺ : (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ، وهذا يدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة لا يعدله شئ).

وحثَّ الشيخ الخثلان كل مسلم على الاجتهاد في هذا الموسم، وبالتقرب إلى الله سبحانه بكل ما هو صالح من الأعمال، وذلك لقول بعض أهل العلم: “إن عشر ذي الحجة أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، مؤكدين أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لكن ليال العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر”.

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الشيخ الخثلان العشر من ذي الحجة صيام القضاء فتاوى الخثلان

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