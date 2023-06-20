تترد كثيرا عبارة “فاقد الأهلية” أثناء التسجيل في حساب المواطن.. ماذا تعني؟

تواصل- فريق التحرير:

يعتني حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين، بكل ما يخص التسجيل أو الاستفادة من الدعم.

فاقد الأهلية في حساب المواطن:

وكثيرا ما تترد عبارة “فاقد الأهلية” في كثير من الأسئلة والاستفسارات، وهو ما دعا أحد الأشخاص للاستفسار عنها بالقول :” ماذا يعني فاقد الأهلية؟”.

وجاء رد خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله.. المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي”.

وأوضحت أنه في حال تم اختيار فئة العائل ” عائل الأسرة فاقد أهلية ” يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

بينما أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

إرفاق عقد الإيجار:

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

كما أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

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