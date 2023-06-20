الخارجية: المملكة تدين التصعيد الخطير للاحتلال بالعدوان على جنين

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لتصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

رفض تام:

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات، في عدوان قوات الاحتلال، على مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 29 بجروح بعضها خطرة، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين.

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وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وعرقلت عمل الأطقم الطبية، ومنعتها من الوصول للجرحى، ومن بين الجرحى طفلة أصيبت بجروح خطرة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أثناء عملية الاقتحام، التي تخللها إطلاق نار كثيف.

كما حلقت الطائرات المروحية بكثافة، التي أطلقت عدة صواريخ على المدينة، وذلك في إطار عمليات التصعيد المستمرة بالضفة الغربية.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم، في المدينة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

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22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة

كما أصيب، صباح اليوم الاثنين، 22 مواطنًا بالرصاص، بينهم خمسة بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس.

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نقل 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا

ونقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وحسب وكالة “وفا”، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل.

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انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري، واعتقلت شابين خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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