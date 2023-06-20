بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال أبها وصواعق بمحايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على بعض الأحياء في منقطة عسير.

أمطار وصواعق بعسير

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “الطقس” في “تويتر”، هطول أمطار الخير شمال مدينة أبها بمنطقة عسير.

فيما وثق مقطع فيديو آخر، صواعق رعدية شمال محايل عسير، مساء اليوم، وسحب تبشر بهطول أمطار الخير.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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