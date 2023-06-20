لمن ينوي الأضحية.. 5 مسالخ تستقبل المُضحين في مكة المكرمة

تواصل- واس:

أكمل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، استعداداته لتهيئة وتشغيل مسلخي العكيشية الموسمي والمعيصم النموذجي، خلال موسم حج هذا العام.

بالإضافة إلى تهيئة حظائر الأغنام والتأكد من وفرتها وسلامتها وصلاحيتها لموسم الأضحية.

المسالخ جاهزة:

وأوضح مدير الفرع ماجد الخليف جاهزية المسالخ في المنطقة، وذلك وفق أفضل المعايير الصحية، واستعدادها لاستقبال موسم الحج، واتخاذ جميع الإجراءات، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ ورفع جاهزية القصابين .

5 مسالخ في مكة:

وأكد أنه تم تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأغنام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة.

وكذلك توفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

ونوّه بأن الوزارة شغلت 5 مسالخ في العاصمة المقدسة لحج هذا العام، وهي:

1- مسلخ جنوب مكة (أ).

2- مسلخ جنوب مكة (ب).

3- مسلخ غرب مكة.

4- مسلخ العكيشية (الموسمي).

5- مسلخ المعيصم النموذجي.

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