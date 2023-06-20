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“الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق “زكاتي”

“الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق “زكاتي”

“الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق “زكاتي”
٠٦:٢١:٥٠ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

إخراج الزكاة عبر زكاتي:

وأوضحت أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay”، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي الذين تم تسجيلهم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر خدمة “زكاتي”، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأفادت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك:

-الأموال.

– الذهب والفضة.

–  الأسهم.

– الصناديق الاستثمارية.

– العقارات، وغيرها.

مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة، إضافةً إلى إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.

يُشار إلى أن خدمة “زكاتي” شهدت تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي منذ إطلاق الخدمة أكثر من 587 مليون ريال، كما شهدت الخدمة ارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق “زكاتي”، ويُعود ذلك للسهولة والمرونة في استخدام التطبيق وسرعة تنفيذ عملية حساب الزكاة وإخراجها، ولوجود خيارات السداد السريعة والآمنة.

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الكلمات الدلالية:
إخراج الزكاة تطبيق زكاتي الأفراد الزكاة والضريبة

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