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ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
٠٦:٣٤:١٢ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في الحج المواقيت المكانية للحج والعمرة على النحو التالي:

المواقيت المكانية للحج والعمرة

– الميقات الأوّل: ذو الخليفة: ميقاتُ أهْلِ المدينة، ومَن مَرَّ بِهَا مِن غَيرِ أَهْلِهَا.

– الميقاتُ الثَّاني: الجُحْفَةُ: ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ ومَن جاء مِن قِبَلِهَا: مِنْ مِصْرَ والمغرب، ومن وراءهم.

– الميقاتُ الثَّالِثُ قَرْنُ المنازِلِ (السَّيلُ الكَبِيرُ): ميقاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَمَن مَرَّ بِهَا مِن غير أهلها.

– الميقات الرابع: يَلَمْلَمُ: ميقات أهلِ اليمَنِ وتِهامَةَ ومَن مَرَّ بِهَا مِن غَيرِ أَهْلِهَا

– الميقات الخامس: ذاتُ عِرْقٍ: ميقاتُ أهْلِ العِراقِ، وَسائِرِ أَهْلِ المَشْرِقِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهما قال: «وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَا».

وأما أهل مكة فيهلون للعمرة من الحل.

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