التقديم ينتهي غدًا.. وزارة الدفاع تعلن عن استمرار التقديم في دورة الضبّاط الجامعيين

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن استمرار فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1445/1444هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس).

وذلك للالتحاق في الخدمة العسكرية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان”) عند بداية العام الدراسي .

4- التخصصات (التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية)، وأخرى.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

7- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

8- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

9- أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية.

10- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

11- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ).

12- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

المزايا:

1- النفقات الدراسية (تتكفل الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي ألحق عليها الطالب الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدورة).

2- الملابس العسكرية (تصرف للجامعيين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة عقد دورة التأهيل).

3- الطعام (جميع الجهات التي تعقد دورات التأهيل العسكري تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية للجامعيين مجهزة بطاقم يقوم بتجهيز وتقديم الوجبات حسب أصناف الطعام المعدة بدقة ومراقبة صحيا والتي تخضع لمواصفات محددة من قبل لجنة مختصة بذلك).

4- السكن (تتكفل الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير السكن الملائم ضمن منشآتها خلال فترة دورة التأهيل العسكري).

5- العلاج (تؤمن الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري للجامعيين العلاج في المستوصف الموجود بها أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال التحاقه بالدورة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية).

6- الراتب (يمنـح الطالب الجامعـي مكـافأة شهـرية تعادل نصف الراتب الشهـري الأساسي لرتبة ملازم خلال فترة التحاقه).

التخصصات:

1- التخصصات الهندسية.

2- تخصصات الحاسب الآلي.

3- التخصصات الإدارية.

4- التخصصات الطبية.

5- التخصصات الشرعية.

تنبيه:

– يتم تحديث التخصصات المطلوبة مع بداية كل مرحلة قبول.

التخصصات:

– تقنية إلكترونية.

– تقنية كهربائية.

– تقنية محركات ومركبات.

– تقنية ميكانيكية.

– جيوفيزياء.

– جيوماتيكس.

– فيزياء.

– كيمياء.

– هندسة اتصالات.

– هندسة إلكترونيات.

– هندسة الاتصالات الفضائية.

– هندسة بحرية.

– هندسة بناء سفن.

– هندسة تخطيط عمراني.

– هندسة زراعية.

– هندسة صناعية.

– هندسة طيران.

– هندسة كهربائية.

– هندسة كيميائية.

– هندسة مدنية.

– هندسة مساحة.

– هندسة مساحة بحرية.

– هندسة معمارية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة نووية.

– إحصاء.

– أمن الاتصالات.

– أمن الشبكات.

– أمن المعلومات.

– أمن قواعد البيانات.

– الأمن السيبراني.

– الذكاء الاصطناعي.

– بحوث وعمليات.

– برمجة حاسب آلي.

– تقنية شبكات – ادارة أنظمة الشبكات.

– تقنية معلومات.

– رياضيات.

– علوم حاسب آلي.

– مصمم جرافيكس.

– نظم معلومات.

– هندسة برمجيات.

– هندسة حاسب آلي.

– هندسة شبكات.

– هندسة نظم الطيران.

– إدارة أعمال.

– إدارة جودة.

– إدارة سلسلة الأمداد.

– إدارة عامة.

– إدارة عقود واتفاقيات.

– إدارة مالية.

– إدارة مخاطر.

– إدارة مستشفيات.

– إدارة مشاريع.

– أرصاد جوية.

– إعلام.

– أنظمة / قانون.

– اداره هندسية.

– اعلام رقمي.

– الصحافة والنشر الالكتروني.

– القانون الدولي.

– القانون الدولي الإنساني.

– اللغات – لغة المانية..

– اللغات – لغة انجليزية..

– اللغات – لغة انجليزية / ترجمة..

– اللغات – لغة تركية..

– اللغات – لغة روسية..

– اللغات – لغة صينية..

– اللغات – لغة عبرية..

– اللغات – لغة فارسية..

– اللغات – لغة فرنسية..

– اللغات ( أخرى ).

– تاريخ.

– تربية بدنية.

– علاقات دولية.

– علاقات عامة.

– علم المعلومات-إدارة السجلات والحفظ الالكتروني.

– علوم بيئية.

– علوم سياسية.

– محاسبة.

– معلومات صحية.

– موارد بشرية.

– نظم معلومات إدارية.

– نظم معلومات جغرافية.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي طب طوارئ.

– تمريض.

– زمالة أسنان جراحة وجه وفكين.

– زمالة أنف وأذن وحنجرة.

– زمالة الطب الباطني.

– زمالة الطب النفسي.

– زمالة العناية المركزة (حرجه).

– زمالة جراحة العظام.

– زمالة جراحة عامة.

– زمالة جراحة مسالك بولية.

– زمالة طب أسرة.

– زمالة طب أطفال.

– زمالة طب الأعصاب.

– زمالة طب التخدير.

– زمالة طب الطيران والطب المهني.

– زمالة طب جلدية.

– زمالة طب طوارئ.

– زمالة طب مخ وأعصاب.

– زمالة طب وجراحة العيون.

– علم نفس- اخصائي نفسي.

– تخصصات شرعية.

– علم اجتماع/خدمة اجتماعية.

– لغة عربية.

بخصوص حملة الثانوية:

– التفاصيل في الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم غداً الأربعاء بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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