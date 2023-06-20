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هيئة العقار تطلق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”.. هذه أهدافها
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هيئة العقار تطلق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”.. هذه أهدافها

هيئة العقار تطلق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”.. هذه أهدافها

هيئة العقار تطلق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”.. هذه أهدافها
٠٦:١٠:٠٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

أهم أهداف الخدمة الجديدة

وأوضحتْ الهيئة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن هذه الخدمة تأتي كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية والتي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” كطرف ثالث بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار.

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز كضمان على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.

تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية

وأكدتْ الهيئة بأنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم.

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أخبار السعودية إيجار الإيجار الهيئة العامة للعقار حفظ مبلغ الضمان

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